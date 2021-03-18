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В Суммах "заминировали" мэрию и здание СБУ

Автор: РБК-Украина

В Суммах поступило сразу несколько сообщений о минированиях. Полицейские вместе с другими службами ищут взрывчатку в административных зданиях.

Об этом сообщает "Панорама".

В полицию города поступила информация о минировании сразу двух административных зданий в Суммах. Ими оказались здание СБУ и Сумской государственной администрации.

На место выехали полицейские, спасатели и медики, взрывотехники, кинологи с собаками, следственно-оперативная группа, которые проверяют эти здания на наличие взрывчатки.

"В полицию пришло письмо о том, что в Сумах заминировали ОГА и СБУ. На предполагаемое место происшествия выехали все спецслужбы города. В данный момент проводится проверка", - говорится в сообщении.

Также появилась информация о том, что заминировали и мэрию города. Об этом местным СМИ рассказала пресс-секретарь Сумского горсовета Ольга Семенистая. Сотрудников мэрии эвакуировали.

Напомним, в одесской школе искали взрывчатку. На электронную одной из школ поступило сообщение о минировании учебного заведения.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове задержали анонимного минера. Он 16 раз сообщал о минированиях.

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Новости Украины взрывчатка
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