В Харькове задержали анонимного "минера". Он сообщал о минировании объектов 16 раз

В Харькове задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях зданий. Злоумышленник отправил 16 сообщений спецслужбам с заявлениями о "минировании".

Об этом сообщает начальник пресс-службы СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Харьковчанину сообщили о подозрении по статье 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

По данным оперативников, харьковчанин отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений города. Среди них "минирование" Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.

В феврале по Ивано-Франковску прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуировали людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.

Кроме этого, в прошлом месяце центре Киева после звонка о минировании закрыли две станции метро. Также закрыли пересадку с синей на зеленую ветку.