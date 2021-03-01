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В Харькове задержали анонимного "минера". Он сообщал о минировании объектов 16 раз

Новина українською → Харьков, Понедельник 01 марта 2021 16:23
В Харькове задержали анонимного "минера". Он сообщал о минировании объектов 16 раз Фото: задержание "минера" (facebook.com/VladislavAbdula)
Автор: Роман Тверденко

В Харькове задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях зданий. Злоумышленник отправил 16 сообщений спецслужбам с заявлениями о "минировании".

Об этом сообщает начальник пресс-службы СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным оперативников, харьковчанин отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений города. Среди них "минирование" Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины.

Экспертиза подтвердила идентичность голоса "минера" и установленного гражданина.

Харьковчанину сообщили о подозрении по статье 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

В феврале по Ивано-Франковску прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуировали людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.

Кроме этого, в прошлом месяце центре Киева после звонка о минировании закрыли две станции метро. Также закрыли пересадку с синей на зеленую ветку.

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