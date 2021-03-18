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У Сумах "замінували" мерію та будівлю СБУ

Автор: РБК-Україна

У Сумах надійшло кілька повідомлень про мінування. Поліцейські разом з іншими службами шукають вибухівку в адміністративних будівлях.

Про це повідомляє "Панорама".

В поліцію міста надійшла інформація про мінування відразу двох адміністративних будівель в Сумах. Ними виявилися будівлі СБУ та Сумської державної адміністрації.

На місце виїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група, які перевіряють ці будівлі на наявність вибухівки.

"У поліцію надійшов лист про те, що в Сумах замінували ОДА та СБУ. На місце події виїхали всі спецслужби міста. На цей момент проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Також з'явилася інформація про те, що замінували й мерію міста. Про це місцевим ЗМІ розповіла прес-секретар Сумської міськради Ольга Семениста. Співробітників мерії евакуювали.

Нагадаємо, в одеській школі шукали вибухівку. На електронну однієї з шкіл надійшло повідомлення про замінування навчального закладу.

Раніше ми повідомляли про те, що у Харкові затримали анонімного мінера. Він 16 разів повідомляв про мінування.

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