У Сумах "замінували" мерію та будівлю СБУ

В поліцію міста надійшла інформація про мінування відразу двох адміністративних будівель в Сумах. Ними виявилися будівлі СБУ та Сумської державної адміністрації.

На місце виїхали поліцейські, рятувальники, медики, вибухотехніки, кінологи з собаками, слідчо-оперативна група, які перевіряють ці будівлі на наявність вибухівки.

"У поліцію надійшов лист про те, що в Сумах замінували ОДА та СБУ. На місце події виїхали всі спецслужби міста. На цей момент проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Також з'явилася інформація про те, що замінували й мерію міста. Про це місцевим ЗМІ розповіла прес-секретар Сумської міськради Ольга Семениста. Співробітників мерії евакуювали.