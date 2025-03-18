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Суми та область частково залишились без електроенергії: у чому причина

Вівторок 18 березня 2025 13:19
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Суми та область частково залишились без електроенергії: у чому причина Ілюстративне фото: Суми та область частково залишились без електроенергії 18 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок вдень, 18 березня, частина міста Суми та Сумської області залишились без енергопостачання. Енергетики працюють на проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"Шановні споживачі електроенергії! У зв'язку з аварійною ситуацією частина споживачів у Сумах і Сумському районі тимчасово без електроенергії. Працюємо, щоб усіх заживити", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері, 14 березня, російські окупанти знову атакують Україну дронами. Зокрема, у Сумах та Одеській області внаслідок атаки безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Тоді у "Сумиобленерго" закликали українців зберігати інформаційну тишу і не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань, або ж будь-які інші дані, які можуть допомогти ворогу скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.

Ситуація у Сумах та Сумській області

Нагадаємо, останнім часом регіон перебуває під постійним ворожим вогнем. Росіяни завдають ударів як артилерією, так і за допомогою ударних дронів. Під обстрілом перебуває як цивільна, так і енергетична інфраструктура регіону.

Також наприкінці лютого в мережі з'явилась інформація про те, що ворог нібито прорвав кордон у селі Новеньке, втім, пізніше це було спростовано.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ворог намагається розширити зону активних бойових дій на межі регіону. Зокрема росіян відправляють малі штурмові групи в бік Новенького, намагаючись закріпитися на цих позиціях.

Детальніше про те, що відомо про спроби військ РФ прорвати кордон у Сумській області та що там насправді відбувається - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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