Сумы и область частично остались без электроэнергии: в чем причина

Во вторник днем, 18 марта, часть города Сумы и Сумской области остались без энергоснабжения. Энергетики работают над проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"Уважаемые потребители электроэнергии! В связи с аварийной ситуацией часть потребителей в Сумах и Сумском районе временно без электроэнергии. Работаем, чтобы всех заживить", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером, 14 марта, российские оккупанты снова атакуют Украину дронами. В частности, в Сумах и Одесской области в результате атаки беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура.

Тогда в "Сумыоблэнерго" призвали украинцев сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото и видео с последствиями попаданий, или любые другие данные, которые могут помочь врагу скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

Ситуация в Сумах и Сумской области

Напомним, в последнее время регион находится под постоянным вражеским огнем. Россияне наносят удары как артиллерией, так и с помощью ударных дронов. Под обстрелом находится как гражданская, так и энергетическая инфраструктура региона.

Также в конце февраля в сети появилась информация о том, что враг якобы прорвал границу в селе Новенькое, впрочем, позже это было опровергнуто.

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, враг пытается расширить зону активных боевых действий на границе региона. В частности россиян отправляют малые штурмовые группы в сторону Новенького, пытаясь закрепиться на этих позициях.