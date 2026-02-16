UA

Суми "попливли" через негоду: у місті оголосили надзвичайну ситуацію

Ілюстративне фото: у Сумах оголосили НС через підтоплення (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталія Кава

У Сумах через різке потепління, інтенсивні опади та танення снігу оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру. Внаслідок підтоплень вода зайшла у житлові масиви та об’єкти критичної інфраструктури та приватні домоволодіння.

Як повідомили місцеві служби, підтоплення зафіксовані в житлових масивах та на об’єктах критичної інфраструктури.

Наразі питання ліквідації наслідків негоди визначено пріоритетним, а всі комунальні та рятувальні служби переведені у посилений режим роботи.

До робіт залучені підрозділи ДСНС, комунальні підприємства "Сумижилкомсервіс", "Міськводоканал", "Міськсвітло" та міська рятувально-водолазна служба.

Фахівці відкачують воду з домогосподарств, очищають дощоприймальні колодязі та водовідвідні канали, а також проводять превентивні роботи на найбільш проблемних ділянках доріг, щоб не допустити подальшого ускладнення ситуації.

 

Негода в Україні

Раніше повідомлялося, що 17 лютого в більшості областей України очікуються небезпечні погодні явища - на дорогах прогнозують ожеледицю (жовтий рівень небезпеки), що може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Уночі в північних регіонах температура повітря знизиться до -19 градусів, удень збережеться мороз, тоді як на півдні та в Криму буде дещо тепліше.

Синоптики також попереджають, що вже 18 лютого в Україну зайде новий південний циклон, який принесе снігопади, хуртовини та сильний вітер.

Детальніше про прогноз погоди на цей тиждень - у матеріалі РБК-Україна.

