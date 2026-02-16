Суми "попливли" через негоду: у місті оголосили надзвичайну ситуацію

Негода в Україні

Раніше повідомлялося, що 17 лютого в більшості областей України очікуються небезпечні погодні явища - на дорогах прогнозують ожеледицю (жовтий рівень небезпеки), що може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних служб.

Уночі в північних регіонах температура повітря знизиться до -19 градусів, удень збережеться мороз, тоді як на півдні та в Криму буде дещо тепліше.

Синоптики також попереджають, що вже 18 лютого в Україну зайде новий південний циклон, який принесе снігопади, хуртовини та сильний вітер.

