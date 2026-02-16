Сумы "поплыли" из-за непогоды: в городе объявили чрезвычайную ситуацию

Непогода в Украине

Ранее сообщалось, что 17 февраля в большинстве областей Украины ожидаются опасные погодные явления - на дорогах прогнозируют гололедицу (желтый уровень опасности), что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

Ночью в северных регионах температура воздуха снизится до -19 градусов, днем сохранится мороз, тогда как на юге и в Крыму будет несколько теплее.

Синоптики также предупреждают, что уже 18 февраля в Украину зайдет новый южный циклон, который принесет снегопады, метели и сильный ветер.

