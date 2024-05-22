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Сумы не получают электроэнергию из-за ночной атаки врага, - ГВА

Сумы, Среда 22 мая 2024 04:11
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Сумы не получают электроэнергию из-за ночной атаки врага, - ГВА Иллюстративное фото: в Сумах проблемы с энергопитанием из-за российской атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В городе Сумы в ночь на 22 мая произошло отключение света в результате российской атаки на энергообъекты. Перед этим стало известно о вражеских ударах "Шахедами" по энергообъектам Конотопа и Шостки Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской городской военной администрации (ГВА) Алексея Дрозденко.

Отмечается, что областной центр не получает электроэнергию.

В городе обеспечивается питание объектов критической инфраструктуры.

"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", - рассказал чиновник.

Ночные удары "Шахедами"

Ранее сообщалось, что вечером 21 мая российские оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины, в нескольких областях была объявлена ​​воздушная тревога.

Около полуночи в сети писали, что БПЛА противника направлялись в сторону Конотопа и Шостки Сумской области, где раздались взрывы. Кроме того, стало известно о взрыве в Полтавском районе во время воздушной тревоги.

Позже в Сумской ОВА рассказали, что россияне ударили "Шахедами" по энергетическим объектам Конотопа и Шостки Сумской области. В результате атаки в населенных пунктах есть обесточивание.

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Сумы Электроэнергия Война в Украине Атака дронов Отключения света
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