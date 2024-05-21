Україною шириться повітряна тривога через ворожі дрони-камікадзе: де загроза атаки

В Україні через чергову ворожу повітряну атаку із застосуванням ударних безпілотників повітряна тривога ввечері 21 травня охопила майже пів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові розповіли про фіксацію руху дронів-камікадзе на півдні країни, маневри "Шахедів" у Дніпропетровській області, та загрозу "Шахедів" для Сумської області.

Крім того, пізніше було помічено рух ударних безпілотників противника у південно-західний бік.

"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Карта повітряної тривоги в Україні зараз виглядає так:

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