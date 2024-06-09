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Суми частково залишилися без електроенергії через аварію

Суми, Неділя 09 червня 2024 23:19
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Суми частково залишилися без електроенергії через аварію Фото: частина Сум знеструмлена через аварію (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Сумах частково зникла електроенергія через аварію на енергетичному обладнанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міськради.

Зазначається, що через аварійну ситуацію на обладнанні у частині міста зникла електроенергія.

За деякими адресами вимкнулося електропостачання на водозаборах, що призвело до припинення водопостачання.

Енергетики та відповідні служби працюють над оперативним поновленням подачі електроенергії.

Нагадаємо, наприкінці травня Суми залишилися без електроенергії внаслідок атаки дронів "Шахед" по енергооб'єктах Конотопа і Шостки.

Тим часом упродовж суботи, 8 червня, енергетики відновили постачання світла тисячам помешкань у Донецькій та Дніпропетровській областях.

У понеділок, 10 червня, в Україні знову вимикатимуть електроенергію для промислових і побутових споживачів через зростання споживання на початку робочого тижня.

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