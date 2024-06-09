Сумы частично остались без электроэнергии из-за аварии

В Сумах частично исчезла электроэнергия из-за аварии на энергетическом оборудовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского горсовета.

Энергетики и соответствующие службы работают над оперативным возобновлением подачи электроэнергии.

По некоторым адресам отключилось электроснабжение на водозаборах, что привело к прекращению водоснабжения.

Отмечается, что из-за аварийной ситуации на оборудовании в части города исчезла электроэнергия.

Напомним, в конце мая Сумы остались без электроэнергии в результате атаки дронов "Шахед" по энергообъектам Конотопа и Шостки.

Тем временем в течение субботы, 8 июня, энергетики возобновили поставки света тысячам домов в Донецкой и Днепропетровской областях.

В понедельник, 10 июня, в Украине снова будут отключать электроэнергию для промышленных и бытовых потребителей из-за роста потребления в начале рабочей недели.

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