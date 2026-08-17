Росія вдарила по Сумах: загинуло двоє людей, є постраждалий

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Обстріл України 17 серпня: що відомо

Російські війська в ніч на 17 серпня завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок атаки пошкодження отримало цивільне судно, що ходить під прапором Республіки Того.

Також, 17 серпня російські війська атакували енергетичний об'єкт у Чернігові, внаслідок чого без електропостачання залишилося понад 10 тисяч абонентів міста. За даними місцевої влади та АТ "Чернігівобленерго", енергооб'єкт отримав пошкодження, а відновлювальні роботи енергетики розпочнуть після стабілізації ситуації з безпекою.