Суми атакували російські БпЛА: у частини міста перебої зі світлом

Сумську громаду атакували російські ударні БпЛА. Частина міста має перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.
За інформацією Олега Григорова, ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі.
Також є часткові знеструмлення.
Попередньо, без постраждалих.
"Наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження. Розгортається штаб із ліквідації наслідків атаки", - поінформував голова ОВА.
Сергій Кривошеєнко підтвердив, що наслідок влучань є перебої зі світлом у частині міста.
За його інформацією, у прилеглих багатоповерхівках вибито близько 50 вікон.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в суботу 4 жовтня, російська армія завдала подвійного дронового удару по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у місті Шостка.
Після удару місто Шостка та частина району залишилися без енергопостачання.
Вночі 7 жовтня у частині будинків світло вже було постійно, в інших - подавалось за тимчасовими графіками.
Газопостачання станом на 01:00 7 жовтня було відновлено майже повністю.
Зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%.