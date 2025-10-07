UA

Суми атакували російські БпЛА: у частини міста перебої зі світлом

Ілюстративне фото: у Сумах перебої зі світлом внаслідок атаки російських БпЛА (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сумську громаду атакували російські ударні БпЛА. Частина міста має перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

За інформацією Олега Григорова, ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі.

Також є часткові знеструмлення.

Попередньо, без постраждалих.

"Наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження. Розгортається штаб із ліквідації наслідків атаки", - поінформував голова ОВА.

Сергій Кривошеєнко підтвердив, що наслідок влучань є перебої зі світлом у частині міста.

За його інформацією, у прилеглих багатоповерхівках вибито близько 50 вікон.

Обстріли Сум та області

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в суботу 4 жовтня, російська армія завдала подвійного дронового удару по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у місті Шостка.

Після удару місто Шостка та частина району залишилися без енергопостачання.

Вночі 7 жовтня у частині будинків світло вже було постійно, в інших - подавалось за тимчасовими графіками.

Газопостачання станом на 01:00 7 жовтня було відновлено майже повністю.

Зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%.

