Суми атакували російські БпЛА: у частини міста перебої зі світлом

Обстріли Сум та області

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в суботу 4 жовтня, російська армія завдала подвійного дронового удару по залізничному вокзалу та двох пасажирських потягах у місті Шостка.

Після удару місто Шостка та частина району залишилися без енергопостачання.

Вночі 7 жовтня у частині будинків світло вже було постійно, в інших - подавалось за тимчасовими графіками.

Газопостачання станом на 01:00 7 жовтня було відновлено майже повністю.

Зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%.