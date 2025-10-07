RU

Война в Украине

Сумы атаковали российские БпЛА: у части города перебои со светом

Иллюстративное фото: в Сумах перебои со светом в результате атаки российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сумскую громаду атаковали российские ударные БпЛА. У части города перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

По информации Олега Григорова, враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе города. Есть повреждения, в частности в жилом секторе.

Также есть частичные обесточивания.

Предварительно, без пострадавших.

"Сейчас специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения. Развертывается штаб по ликвидации последствий атаки", - проинформировал глава ОГА.

Сергей Кривошеенко подтвердил, что в результате попаданий есть перебои со светом в части города.

По его информации, в близлежащих многоэтажках выбито около 50 окон.

 

Обстрелы Сум и области

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу 4 октября, российская армия нанесла двойной дроновой удар по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в городе Шостка.

После удара город Шостка и часть района остались без энергоснабжения.

Ночью 7 октября в части домов свет уже был постоянно, в других - подавался по временным графикам.

Газоснабжение по состоянию на 01:00 7 октября было восстановлено почти полностью.

Связь и мобильный интернет работают почти на 100%.

