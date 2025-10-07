Сумы атаковали российские БпЛА: у части города перебои со светом

Обстрелы Сум и области

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу 4 октября, российская армия нанесла двойной дроновой удар по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в городе Шостка.

После удара город Шостка и часть района остались без энергоснабжения.

Ночью 7 октября в части домов свет уже был постоянно, в других - подавался по временным графикам.

Газоснабжение по состоянию на 01:00 7 октября было восстановлено почти полностью.

Связь и мобильный интернет работают почти на 100%.