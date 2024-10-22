У Сумах зупинилися тролейбуси: стала відома причина

У місті частково відсутня електроенергія, внаслідок чого призупинено рух тролейбусів. Однак деякі тролейбуси у місті мають автономний хід і вони продовжують курсувати.

За даними та КП СМР "Електроавтотранс", на момент виходу публікації, рух тролейбусів вже почали відновлювати.

Крім того, у Сумській міській раді повідомили, що відсьогодні, 22 жовтня, на тролейбусних і автобусних маршрутах міста діє оновлений графік руху.

Загалом у вівторок у місті пасажирів перевозять 55 одиниць комунального транспорту (38 тролейбусів і 17 автобусів) і 180 одиниць приватного громадського транспорту.