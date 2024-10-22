У Сумах російські дрони влучили в приватний сектор: троє загиблих, серед них дитина

Російська армія в ніч на 22 жовтня завдала авіаційного удару, застосувавши БПЛА "Шахед", по приватному житловому сектору міста Суми. Загинули троє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

"Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина", - йдеться в повідомленні. За даними прес-служби, росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються. В ОДА повідомили, що 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили ворожих "Шахедів". "Протиповітряні бої тривають", - додали в прес-службі.