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Росія обстріляла житлові будинки у Сумах

Вівторок 22 жовтня 2024 01:37
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Росія обстріляла житлові будинки у Сумах Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Під час російської повітряної атаки у Сумах пролунали вибухи. Є влучання у житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Олексія Дрозденка, Суспільне та Повітряні Сили ЗСУ.

"Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки", - йдеться у дописі Дрозденка.

За його даними, штаб з ліквідації НС почне працювати з 09:00 у школі № 27.

В.о. міського голови Сум Кобзар повідомив, що внаслідок влучання в будинок одна людина доправлена до лікарні.

Перед вибухами умісті Повітряні Сили повідомляли про атаку ворожих ударних безпілотників і загрозу балістичного озброєння.

Нагадаємо, вранці 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.

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