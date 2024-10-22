Росія обстріляла житлові будинки у Сумах

Під час російської повітряної атаки у Сумах пролунали вибухи. Є влучання у житлові будинки.

"Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки", - йдеться у дописі Дрозденка. За його даними, штаб з ліквідації НС почне працювати з 09:00 у школі № 27. В.о. міського голови Сум Кобзар повідомив, що внаслідок влучання в будинок одна людина доправлена до лікарні. Перед вибухами умісті Повітряні Сили повідомляли про атаку ворожих ударних безпілотників і загрозу балістичного озброєння.