В Сумах остановились троллейбусы: стала известна причина

Утром 22 октября в Сумах приостановлено движение троллейбусов. Курсирует только электротранспорт с автономным ходом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет и КП СМР "Электроавтотранс".
В городе частично отсутствует электроэнергия, в результате чего приостановлено движение троллейбусов. Однако некоторые троллейбусы в городе имеют автономный ход и продолжают курсировать.
По данным и КП СМР "Электроавтотранс", на момент выхода публикации движение троллейбусов уже начали восстанавливать.
Кроме того, в Сумском городском совете сообщили, что с сегодняшнего дня, 22 октября, на троллейбусных и автобусных маршрутах города действует обновленный график движения.
Всего во вторник в городе пассажиров перевозят 55 единиц коммунального транспорта (38 троллейбусов и 17 автобусов) и 180 единиц частного общественного транспорта.
Напомним, в ночь на вторник, 22 октября, Россия нанесла удар "Шахедами" по частному жилищному сектору города Сумы. Последствия атаки уточняются, известно о трех погибших среди гражданского населения. На месте работают аварийно-спасательные службы.
Ранее РБК-Украина писало, что 22 октября над Сумской областью украинские зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов". Российские силы продолжают обстрелы Сум: утром удары нанесли по жилому дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия атаки еще уточняются. Противовоздушные бои продолжаются, жителей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать осторожность.
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