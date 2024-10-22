В Сумах остановились троллейбусы: стала известна причина

В городе частично отсутствует электроэнергия, в результате чего приостановлено движение троллейбусов. Однако некоторые троллейбусы в городе имеют автономный ход и продолжают курсировать.

По данным и КП СМР "Электроавтотранс", на момент выхода публикации движение троллейбусов уже начали восстанавливать.

Кроме того, в Сумском городском совете сообщили, что с сегодняшнего дня, 22 октября, на троллейбусных и автобусных маршрутах города действует обновленный график движения.

Всего во вторник в городе пассажиров перевозят 55 единиц коммунального транспорта (38 троллейбусов и 17 автобусов) и 180 единиц частного общественного транспорта.