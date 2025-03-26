У Сумах знову зросла кількість постраждалих через ракетний удар 24 березня
Кількість постраждалих у Сумах внаслідок ракетного удару 24 березня знову зросла. Поранення отримали 108 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника сумського міського голови Артема Кузнецова в ефірі телемарафону.
"На дану хвилину ми маємо вже 108 (постраждалих, - ред.), з них 24 дитини. Тому кількість (поранених, - ред.) зросла", - сказав він.
За словами Кузнецова, двоє поранених перебувають у важкому стані. Стан інших постраждалих - середній та легкий. У більшість постраждалих - осколкові поранення від розбитих вікон, деякі мають переломи.
Перший заступник мера Сум зазначив, що поки комунальні послуги не були відновлені повністю після ракетної атаки, але фахівці продовжують працювати.
"Наразі половина з електроенергією. Шість будинків залишаються без газопостачання, близько десяти - без холодної води. Але всі обіцяють найближчим часом все відновити", - додав Кузнецов.
Ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, 24 березня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Під ударом ворога були школа та житловий сектор. Пошкоджені також інфраструктурні об’єкти, зокрема дитячі лікарняні заклади.
Росіяни вдарили по Сумах вдень, у момент атаки учні школи, яка була в епіцентрі удару, перебували в укритті. Спочатку було відомо про 28 постраждалих, але їх кількість продовжувала зростати.
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