У Сумах знову зросла кількість постраждалих через ракетний удар 24 березня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника сумського міського голови Артема Кузнецова в ефірі телемарафону.

"На дану хвилину ми маємо вже 108 (постраждалих, - ред.), з них 24 дитини. Тому кількість (поранених, - ред.) зросла", - сказав він.

За словами Кузнецова, двоє поранених перебувають у важкому стані. Стан інших постраждалих - середній та легкий. У більшість постраждалих - осколкові поранення від розбитих вікон, деякі мають переломи.

Перший заступник мера Сум зазначив, що поки комунальні послуги не були відновлені повністю після ракетної атаки, але фахівці продовжують працювати.

"Наразі половина з електроенергією. Шість будинків залишаються без газопостачання, близько десяти - без холодної води. Але всі обіцяють найближчим часом все відновити", - додав Кузнецов.