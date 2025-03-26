В Сумах снова возросло количество пострадавших из-за ракетного удара 24 марта
Количество пострадавших в Сумах в результате ракетного удара 24 марта снова возросло. Ранения получили 108 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя сумского городского главы Артема Кузнецова в эфире телемарафона.
"На данную минуту мы имеем уже 108 (пострадавших, - ред.), из них 24 ребенка. Поэтому количество (раненых, - ред.) возросло", - сказал он.
По словам Кузнецова, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших - среднее и легкое. У большинства пострадавших - осколочные ранения от разбитых окон, у некоторых переломы.
Первый заместитель мэра Сум отметил, что пока коммунальные услуги не были восстановлены полностью после ракетной атаки, но специалисты продолжают работать.
"Сейчас половина с электроэнергией. Шесть домов остаются без газоснабжения, около десяти - без холодной воды. Но все обещают в ближайшее время все восстановить", - добавил Кузнецов.
Ракетный удар по Сумах
Напомним, 24 марта российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы. Под ударом врага были школа и жилой сектор. Повреждены также инфраструктурные объекты, в частности детские больничные учреждения.
Россияне ударили по Сумах днем, в момент атаки ученики школы, которая была в эпицентре удара, находились в укрытии. Сначала было известно о 28 пострадавших, но их количество продолжало расти.
Глава МИД Андрей Сибига, комментируя террористический акт РФ, заявил, что любая дипломатия с Москвой должна быть подкреплена огневой мощью, санкциями и давлением.
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