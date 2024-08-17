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У Сумах знову пролунав вибух, перед тим повідомляли про загрозу авіаударів

Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах рано-вранці 17 серпня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги, оголошеної в області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Суми".

Вибух у Сумах було чути близько 06:04. Зазначається, що він був потужним.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ у Telegram писали про фіксацію активності російської тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

В моніторингових групах повідомляють, що у напрямку на Суми рухалася ворожа ракета.

Повітряна атака РФ у ніч проти 17 серпня

Раніше повідомлялося, що з вечора п'ятниці російські окупанти для чергового повітряного удару по Україні запустили дрони-камікадзе. Крім того, оголошувалася загроза ракетної атаки ворога із використанням балістики.

Крім того, у Київській області цієї ночі працювали сили та засоби ППО через фіксацію "Шахедів".

Також вночі повідомлялося про вибух, що було чути у Сумах. Одночасно у місцевих пабліках писали про роботу ППО в області, а військові незадовго до цього попереджали про фіксацію пусків ворогом КАБів у північній частині Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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СумиВибух