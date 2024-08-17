Україна під атакою ударних дронів росіян (оновлюється)

Росіяни запустили в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

На даний момент, карта повітряних тривог України виглядає так:

Крім того, БпЛА помітили у західній частині Донецької області, курс північний.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух "Шахедів" з Чернігівської області курсом на Броварський район.

Також дрони рухаються на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.

Також БпЛА рухаються південно-західним курсом у районі Кам'янського водосховища.

До того ж, безпілотники виявили у північній частині Черкаської області, курс південно-західний.

Крім того, безпілотники помітили у північній та західній частині Полтавської області, рухаються південно-західним курсом.

Також БпЛА помітили у південній частині Сумської області, курс південно-західний.

За даними військових, о 23:33 ворожі дрони були помічені над Черкасами, рухаються південно-західним курсом.

Обстріли та ситуація на фронті

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, близько 23:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.

Також масштабну тривогу через загрозу обстрілу балістикою оголошували близько 19:00.

На фронті за останню добу було зафіксовано близько ста бойових зіткнень. Сили оборони вживають заходів для зупинки ворога на Покровському напрямку в Донецькій області.

Тим часом загарбники швидко наближаються до Покровська. В населеному пункті перебувають близько 20 тисяч місцевих жителів.

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