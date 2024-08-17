ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна під атакою ударних дронів росіян (оновлюється)

Субота 17 серпня 2024 00:01
UA EN RU
Україна під атакою ударних дронів росіян (оновлюється) Фото: росіяни знову атакують Україну дронами типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни запустили в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, о 23:33 ворожі дрони були помічені над Черкасами, рухаються південно-західним курсом.

Також БпЛА помітили у південній частині Сумської області, курс південно-західний.

Крім того, безпілотники помітили у північній та західній частині Полтавської області, рухаються південно-західним курсом.

До того ж, безпілотники виявили у північній частині Черкаської області, курс південно-західний.

Також БпЛА рухаються південно-західним курсом у районі Кам'янського водосховища.

Оновлено 23:56

Безпілотники виявлені у південній частині Чернігівської області, курс західний.

Також дрони рухаються на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух "Шахедів" з Чернігівської області курсом на Броварський район.

Крім того, БпЛА помітили у західній частині Донецької області, курс північний.

На даний момент, карта повітряних тривог України виглядає так:

Україна під атакою ударних дронів росіян (оновлюється)

Обстріли та ситуація на фронті

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, близько 23:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.

Також масштабну тривогу через загрозу обстрілу балістикою оголошували близько 19:00.

На фронті за останню добу було зафіксовано близько ста бойових зіткнень. Сили оборони вживають заходів для зупинки ворога на Покровському напрямку в Донецькій області.

Тим часом загарбники швидко наближаються до Покровська. В населеному пункті перебувають близько 20 тисяч місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку