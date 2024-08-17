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У Київській області працює ППО по ворожих дронах-камікадзе

Субота 17 серпня 2024 01:06
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У Київській області працює ППО по ворожих дронах-камікадзе Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у ніч проти 17 серпня іде робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію у регіоні ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

В адміністрації закликали жителів Київської області перебувати в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги, та розповіли про відбиття оборонцями неба "Шахедної" атаки.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні КОВА у Telegram.

Крім того, в адміністрації просять громадян дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться в публікації.

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що російські загарбники звечора напередодні запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед".

За останніми даними від командування Повітряних сил ЗСУ, "Шахеди", зокрема, рухалися у Київській області курсом на захід. А перед тим фіксувалися на межі Київської та Чернігівської й Полтавської областей.

В моніторингових групах писали, що "Шахеди" курсували у Білоцерківському районі, прямували у бік Гостомеля та були помічені на північ від столиці.

Додамо, перед тим близько одинадцятої вечора військові попереджали про загрозу ракетних атак ворога із застосуванням балістики для низки областей, зокрема і для Київської. Проте за кілка хвилин було повідомлено про відбій такої загрози.

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Київська область ППО Атака дронів
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