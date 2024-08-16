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Попереджають про балістичний обстріл: у Києві та низці областей оголосили тривогу (оновлено)

П'ятниця 16 серпня 2024 22:59
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Попереджають про балістичний обстріл: у Києві та низці областей оголосили тривогу (оновлено) Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Ввечері п'ятниці, 16 серпня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців знову попередили про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних, центральних та східних областях.

"Київська, Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека", - написали повітряники.

Нагадуємо, що в Україні категорично заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Оновлено: відбій щодо загрози

Пізніше у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.

Після цього в командуванні Повітряних сил заявили про відбій ракетної загрози по вищевказаних областях.

Обстріл України у ніч на 16 серпня

Варто зауважити, що під час атаки РФ в ніч на 16 серпня українська ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

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