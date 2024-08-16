Попереджають про балістичний обстріл: у Києві та низці областей оголосили тривогу (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 16 серпня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців знову попередили про загрозу балістичного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних, центральних та східних областях.
"Київська, Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека", - написали повітряники.
Нагадуємо, що в Україні категорично заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.
Оновлено: відбій щодо загрози
Пізніше у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.
Після цього в командуванні Повітряних сил заявили про відбій ракетної загрози по вищевказаних областях.
Обстріл України у ніч на 16 серпня
Варто зауважити, що під час атаки РФ в ніч на 16 серпня українська ППО знищила усі безпілотники у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
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