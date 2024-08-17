ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах знову пролунав вибух, перед тим повідомляли про загрозу авіаударів

Суми, Субота 17 серпня 2024 06:19
UA EN RU
У Сумах знову пролунав вибух, перед тим повідомляли про загрозу авіаударів Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сумах рано-вранці 17 серпня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги, оголошеної в області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Суми".

Вибух у Сумах було чути близько 06:04. Зазначається, що він був потужним.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ у Telegram писали про фіксацію активності російської тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

В моніторингових групах повідомляють, що у напрямку на Суми рухалася ворожа ракета.

Повітряна атака РФ у ніч проти 17 серпня

Раніше повідомлялося, що з вечора п'ятниці російські окупанти для чергового повітряного удару по Україні запустили дрони-камікадзе. Крім того, оголошувалася загроза ракетної атаки ворога із використанням балістики.

Крім того, у Київській області цієї ночі працювали сили та засоби ППО через фіксацію "Шахедів".

Також вночі повідомлялося про вибух, що було чути у Сумах. Одночасно у місцевих пабліках писали про роботу ППО в області, а військові незадовго до цього попереджали про фіксацію пусків ворогом КАБів у північній частині Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Вибух
NEWS
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку