В Сумах збільшилась кількість жертв через удар РФ по багатоповерхівці 13 березня

"Суми. На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини. Роботи тривають", - пише ДСНС України.

Крім того, як додали у Сумській МВА, наразі відомо про 14 постраждалих.

"На стаціонарному лікуванні залишаються 4 сумчан, серед яких одна дитина, у двох - стан важкий стабільний, ще у двох - середньої тяжкості", - констатували в адміністрації.

Обстріли багатоповерхівок у Сумах, Кривому Розі та Мирнограді

Увечері 12 березня та в ніч на 13 березня російські війська знову атакували Україну. Під ударом опинилися житлові будинки у Кривому Розі Дніпропетровської області та Сумах. У першому випадку вже відомо про 5 загиблих та більше 40 поранених.

У Сумах з-під завалів вдалося врятувати 10 людей, 8 людей постраждали, але є і жертви. У Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали.

Крім того, 12 березня російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Мирнограді Донецької області. Двоє людей загинули, ще 5 поранено.