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В Сумах збільшилась кількість жертв через удар РФ по багатоповерхівці 13 березня

Фото: в Сумах збільшилась кількість жертв через удар РФ по багатоповерхівці 13 березня (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Будянська

В Сумах з-під завалів багатоповерхівки, по якій вдарили російські окупанти 13 березня, дістали тіло ще однієї людини. Відповідно, кількість жертв знову збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Сумську МВА.

"Суми. На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини. Роботи тривають", - пише ДСНС України.

Крім того, як додали у Сумській МВА, наразі відомо про 14 постраждалих.

"На стаціонарному лікуванні залишаються 4 сумчан, серед яких одна дитина, у двох - стан важкий стабільний, ще у двох - середньої тяжкості", - констатували в адміністрації.

Обстріли багатоповерхівок у Сумах, Кривому Розі та Мирнограді

Увечері 12 березня та в ніч на 13 березня російські війська знову атакували Україну. Під ударом опинилися житлові будинки у Кривому Розі Дніпропетровської області та Сумах. У першому випадку вже відомо про 5 загиблих та більше 40 поранених. 

У Сумах з-під завалів вдалося врятувати 10 людей, 8 людей постраждали, але є і жертви. У Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали.

Крім того, 12 березня російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Мирнограді Донецької області. Двоє людей загинули, ще 5 поранено.

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