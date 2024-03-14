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В Сумах увеличилось количество жертв из-за удара РФ по многоэтажке 13 марта

Фото: в Сумах увеличилось количество жертв из-за удара РФ по многоэтажке 13 марта (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталья Будянская

В Сумах из-под завалов многоэтажки, по которой ударили российские оккупанты 13 марта, достали тело еще одного человека. Соответственно, количество жертв снова увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Сумскую ГВА.

"В Сумах из-под завалов пятиэтажки, в которую попал российский беспилотник 13 марта, извлекли тело еще одного человека", - пишет suspilne.media.

Кроме того, как добавили в Сумской ГВА, известно о 14 пострадавших.

"На стационарном лечении остаются 4 сумчан, среди которых один ребенок, у двоих - состояние тяжелое стабильное, еще у двух - средней тяжести", - констатировали в администрации.

Обстрелы многоэтажек в Сумах, Кривом Роге и Мирнограде

Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта российские войска снова атаковали Украину. Под ударом оказались жилые дома в Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах. В первом случае уже известно о 5 погибших и больше 40 раненых. 

В Сумах из-под завалов удалось спасти 10 человек, 8 человек пострадали, но есть и жертвы. В Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы.

Кроме того, 12 марта российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Мирнограде Донецкой области. Два человека погибли, еще 5 ранены.

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