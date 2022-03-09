В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины по самбо

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения в г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. - неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", - написал Леоненко.

Вместе с ним погиб его отец, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл.

В Сумах после авиаудара погиб Артем Прийменко вместе со своей семьей (фото: facebook.com/Евгений Леоненко)

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Прийменко Анна Ивановна

Отметим, что после ночного авиаудара по Сумам погибло 9 человек. Также известно о ночной атаке по Ахтырке. Кремлевские захватчики открыто игнорируют законы ведения войны, и продолжают убивать мирных украинцев.