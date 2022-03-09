Зеленский: жертвами российской агрессии стали 52 ребенка
Российские оккупанты за 13 дней войны убили 52 ребенка. Украина никогда этого не простит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было для меня 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу этого. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам. Мы не позволим никому на свете игнорировать страдания и убийства наших людей, наших детей", - подчеркнул Зеленский.
Он также рассказал, что РФ нанесла ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области, разрушили общежитие.
"Чем могло угрожать России обычное общежитие? Каким геополитическим интересам ядерного государства?", - сказал президент.
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