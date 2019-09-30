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В Сумах водитель въехал в электроопору, пострадали двое детей

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 08:52
В Сумах водитель въехал в электроопору, пострадали двое детей
Фото: место ДТП (npu.gov.ua)

В результате ДТП в Сумах пострадали четверо людей

В Сумах водитель автомобиля въехал в электроопору, в результате чего пострадали четверо людей, двое из них - дети. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции области.

Авария произошла на улице Героев Крут. Водитель, двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением и въехал в электроопору.

Фото: место ДТП (npu.gov.ua)

"Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 - и 6-летние дети, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу. Патрульные оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в Павлограде Днепропетровской области работник уголовного розыска местной полиции за рулем устроил аварию.

Кроме того, в Нежине Черниговской области в субботу вечером, 28 сентября, мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский автомобиль.

РБК-Украина писало, что в Соломянском районе Киева пьяный мужчина без прав устроил ДТП с четырьмя автомобилями.

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