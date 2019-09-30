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В Сумах водій в'їхав в електроопору, постраждали двоє дітей

Новини » Надзвичайні події    30.09.2019 - 08:52
В Сумах водій в'їхав в електроопору, постраждали двоє дітей
Фото: місце ДТП (npu.gov.ua)

В результаті ДТП у Сумах постраждали четверо людей

У Сумах водій автомобіля в'їхав в електроопору, в результаті чого постраждали четверо людей, двоє з них - діти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції області.

Аварія сталась на вулиці Героїв Крут. Водій, рухаючись на автомобілі Ford Fusion SE з вулиці Івана Харитоненка на вулицю Героїв Крут, на мосту не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору.

Фото: місце ДТП (npu.gov.ua)

"Унаслідок автопригоди водій та троє пасажирів, серед яких 4- та 6-річні діти, отримали тілесні ушкодження. їх доправили до Сумської обласної клінічної лікарні. Патрульні огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу. Триває перевірка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Павлограді Дніпропетровської області працівник карного розшуку місцевої поліції за кермом влаштував аварію.

Крім того, у Ніжині Чернігівської області в суботу ввечері, 28 вересня, мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в поліцейський автомобіль.

РБК-Україна писало, що у Солом'янському районі Києва п'яний чоловік без прав влаштував ДТП з чотирма автомобілями.

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