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В Нежине мотоциклист врезался в полицейский патруль

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 21:11
В Нежине мотоциклист врезался в полицейский патруль
Фото (cn.npu.gov.ua)

Мотоциклист выехал на встречную полосу движения

В Нежине Черниговской области в субботу вечером, 28 сентября, мотоциклист выехал на встречную полосу движения и врезался в полицейский автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

В субботу вечером полицейский автомобиль Toyota Prius во время патрулирования повернул с ул. Широкомогерська на Таращанскую в Нежине. За поворотом водитель авто почти сразу увидел надвигающийся навстречу им мопед Address с двумя людьми. Правоохранители свернули направо и остановились, но мотоциклист в этот момент свернул на встречную полосу и врезался в переднюю левую фару патрульного автомобиля.

Пострадавшего в столкновении мотоциклиста в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы. Второй пассажир мотоцикла получил незначительные травмы и самовольно покинул место ДТП. Он был с признаками сильного алкогольного опьянения.

Отмечается, что оба мужчины были без шлемов.

Правоохранители обнаружили в бардачке под сиденьем мопеда документы на транспортное средство, полис и удостоверение водителя, а также пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.

Напомним, 15 августа в Киеве на перекрестке ул. Берлинского и Щусева произошло ДТП с участием автомобиля Audi и полицейского Renault.

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