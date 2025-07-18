В Сумах внаслідок атаки росіян зникло світло: в місті перебої з транспортом

Російські окупанти ввечері 18 липня атакували Суми, внаслідок чого в місті виникли проблеми з електропостачанням. Є перебої у роботі міського транспорту, комунальна інфраструктура перейшла на генератори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської міської ради.
"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити розподіл електроенергії", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що один з медичних закладів у Сумах зараз перейшов на роботу від генератора. Об'єкти водоканалу вже повернулися до звичного режиму роботи - була коротка перерва.
Є перебої в роботі громадського транспорту: усі тролейбуси, які не мають автономного ходу, тимчасово призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом будуть слідувати скороченими маршрутами до моменту відновлення електропостачання.
"З міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, аби не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари", - зазначили в міськраді.
Нагадаємо, що росіяни 18 липня атакували Суми дронами зі шрапнеллю. Ворог традиційно намагався вбити якнайбільше цивільного населення, використовуючи звичну терористичну тактику.
Били по Сумах також 14 липня, коли окупанти атакували навчальний заклад. Внаслідок атаки росіян постраждало шестеро людей, будівлю пошкоджено. Загалом за той день російські терористи тричі атакували дронами Суми. Зокрема, вдарили безпілотником по медичному закладу.
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