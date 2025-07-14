Росіяни втретє атакували дроном Суми, влучили по медичному закладу

Російські терористи втретє за день атакують Суми. Цього разу вдарили безпілотником по медичному закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської міської ради.

Варто окремо додати, що це вже третя атака ворога на місто за сьогоднішній день. Зранку терористи вдарили безпілотником по навчальному закладу , внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Трохи пізніше у місті знову пролунав вибух.

Обстріл України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська систематично обстрілюють українську територію, використовуючи широкий арсенал озброєння: ракети різних класів, дрони-камікадзе, авіабомби з наведенням і артилерію. Особливої інтенсивності набули нічні атаки безпілотниками, які стали постійною загрозою.

Так, у ніч проти 14 липня окупанти застосували 4 зенітні керовані ракети С-300/400 і 136 ударних дронів. У відповідь сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 61 безпілотник, ще 47 були нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.

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