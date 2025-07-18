В Сумах внаслідок атаки росіян зникло світло: в місті перебої з транспортом

Російські окупанти ввечері 18 липня атакували Суми, внаслідок чого в місті виникли проблеми з електропостачанням. Є перебої у роботі міського транспорту, комунальна інфраструктура перейшла на генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської міської ради.

"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити розподіл електроенергії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що один з медичних закладів у Сумах зараз перейшов на роботу від генератора. Об'єкти водоканалу вже повернулися до звичного режиму роботи - була коротка перерва.

Є перебої в роботі громадського транспорту: усі тролейбуси, які не мають автономного ходу, тимчасово призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом будуть слідувати скороченими маршрутами до моменту відновлення електропостачання.

"З міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, аби не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари", - зазначили в міськраді.