ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Сумах внаслідок атаки росіян зникло світло: в місті перебої з транспортом

Суми, П'ятниця 18 липня 2025 18:28
UA EN RU
В Сумах внаслідок атаки росіян зникло світло: в місті перебої з транспортом Ілюстративне фото: Суми часто перебувають під атакою росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 18 липня атакували Суми, внаслідок чого в місті виникли проблеми з електропостачанням. Є перебої у роботі міського транспорту, комунальна інфраструктура перейшла на генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сумської міської ради.

"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити розподіл електроенергії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що один з медичних закладів у Сумах зараз перейшов на роботу від генератора. Об'єкти водоканалу вже повернулися до звичного режиму роботи - була коротка перерва.

Є перебої в роботі громадського транспорту: усі тролейбуси, які не мають автономного ходу, тимчасово призупинили рух. Тролейбуси з автономним ходом будуть слідувати скороченими маршрутами до моменту відновлення електропостачання.

"З міркувань безпеки не розголошуються деталі інциденту та його наслідки, аби не надати ворогу можливості скоригувати подальші удари", - зазначили в міськраді.

Нагадаємо, що росіяни 18 липня атакували Суми дронами зі шрапнеллю. Ворог традиційно намагався вбити якнайбільше цивільного населення, використовуючи звичну терористичну тактику.

Били по Сумах також 14 липня, коли окупанти атакували навчальний заклад. Внаслідок атаки росіян постраждало шестеро людей, будівлю пошкоджено. Загалом за той день російські терористи тричі атакували дронами Суми. Зокрема, вдарили безпілотником по медичному закладу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні
Новини
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні