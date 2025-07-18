В Сумах в результате атаки россиян исчез свет: в городе перебои с транспортом

Российские оккупанты вечером 18 июля атаковали Сумы, в результате чего в городе возникли проблемы с электроснабжением. Есть перебои в работе городского транспорта, коммунальная инфраструктура перешла на генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумского городского совета.

"Энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно из медицинских учреждений в Сумах сейчас перешло на работу от генератора. Объекты водоканала уже вернулись к привычному режиму работы - был короткий перерыв.

Есть перебои в работе общественного транспорта: все троллейбусы, которые не имеют автономного хода, временно приостановили движение. Троллейбусы с автономным ходом будут следовать сокращенными маршрутами до момента восстановления электроснабжения.

"Из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары", - отметили в горсовете.