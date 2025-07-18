В Сумах в результате атаки россиян исчез свет: в городе перебои с транспортом
Российские оккупанты вечером 18 июля атаковали Сумы, в результате чего в городе возникли проблемы с электроснабжением. Есть перебои в работе городского транспорта, коммунальная инфраструктура перешла на генераторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумского городского совета.
"Энергетики АО "Сумыоблэнерго" работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить распределение электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одно из медицинских учреждений в Сумах сейчас перешло на работу от генератора. Объекты водоканала уже вернулись к привычному режиму работы - был короткий перерыв.
Есть перебои в работе общественного транспорта: все троллейбусы, которые не имеют автономного хода, временно приостановили движение. Троллейбусы с автономным ходом будут следовать сокращенными маршрутами до момента восстановления электроснабжения.
"Из соображений безопасности не разглашаются детали инцидента и его последствия, чтобы не предоставить врагу возможности скорректировать дальнейшие удары", - отметили в горсовете.
Напомним, что россияне 18 июля атаковали Сумы дронами со шрапнелью. Враг традиционно пытался убить как можно больше гражданского населения, используя привычную террористическую тактику.
Били по Сумах также 14 июля, когда оккупанты атаковали учебное заведение. В результате атаки россиян пострадали шесть человек, здание повреждено. Всего за тот день российские террористы трижды атаковали дронами Сумы. В частности, ударили беспилотником по медицинскому учреждению.
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