У Сумах на вихідних не буде гарячої води: у чому причина

Раніше РБК-Україна також розповідало про ремонт тепломереж у Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, до початку опалювального сезону у Шевченківському районі столиці оновлять 2300 метрів тепломереж.

Водночас у деяких регіонах внаслідок бойових дій є більш серйозні проблеми із водопостачанням. Так, через обстріли зі сторони російських військ у Краматорську подача води буде відбуватися за графіком доба-через три. Труднощі із подачею води є по всій території Донецької області. Однак місцева влада заявляє, що проблем із доступом до питної води немає. Загалом же проблеми з подачею води крім Краматорська є також у Дружківці та Слов'янську.

Частково вирішити проблеми із водопостачанням на Донбасі планують завдяки свердловинам, пробурити які планують у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Добропіллі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.