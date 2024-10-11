UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Сумах на вихідних не буде гарячої води: у чому причина

Фото: Відключення гарячої води (pexels)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Сумах 12 та 13 жовтня не буде гарячої води. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на обладнанні ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТОВ "Сумитеплоенерго".

За даними компанії, на вихідних мають провести позапланові роботи на технологічному обладнанні місцевої ТЕЦ. У зв’язку з цим у місті призупинять централізовану подачу гарячої води споживачам ТОВ "Сумитеплоенерго".

Також через проведення ремонтних робіт по реконструкції магістральної теплової мережі по вул. Шістдесятників 11 жовтня не буде гарячої води в оселях жителів проспекту Свободи, вул. Української Народної Республіки та частково в районі по вул. Холодноярської бригади та вул. Харківської.

Повідомити про відновлення гарячого водопостачання обіцяють пізніше.

Раніше РБК-Україна також розповідало про ремонт тепломереж у Києві. За словами міського голови Віталія Кличка, до початку опалювального сезону у Шевченківському районі столиці оновлять 2300 метрів тепломереж.

Водночас у деяких регіонах внаслідок бойових дій є більш серйозні проблеми із водопостачанням. Так, через обстріли зі сторони російських військ у Краматорську подача води буде відбуватися за графіком доба-через три. Труднощі із подачею води є по всій території Донецької області. Однак місцева влада заявляє, що проблем із доступом до питної води немає. Загалом же проблеми з подачею води крім Краматорська є також у Дружківці та Слов'янську.

Частково вирішити проблеми із водопостачанням на Донбасі планують завдяки свердловинам, пробурити які планують у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Добропіллі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВодопостачання