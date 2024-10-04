У Шевченківському районі Києва замінюють 2300 метрів тепломереж і перебудовують 14 теплокамер, - Кличко

В межах підготовки до зими у Шевченківському районі оновлять 2300 метрів тепломереж. Роботи завершаться до початку опалювального сезону.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Перевірив, як триває реконструкція тепломережі на перетині вулиць Братів Малакових та Сальського у Шевченківському районі столиці. Мережа забезпечує теплом та гарячим водопостачанням частину мікрорайону на Сирці. Щоб забезпечити надійність теплопостачання, здійснюємо комплексну реконструкцію тепломереж. Це - заміна понад 700 м магістральних, 1200 м розподільчих та понад 400 м трубопроводів гарячого водопостачання. Загалом прокладуть 2300 м нових сучасних труб. Також повністю перебудують 14 теплокамер", - повідомив Віталій Кличко.

Він уточнив, що роботи проводяться в рамках Програми модернізації тепломереж, які вичерпали свій термін експлуатації.

"Тут трубам понад 60 років, і цю ділянку доводилось щороку неодноразово ремонтувати. До того ж теплова інфраструктура мікрорайону зазнала пошкоджень у результаті ракетного обстрілу 8 липня, коли був повністю зруйнований під’їзд в одному з будинків", - наголосив Кличко.

Мер зазначив, що реконструкція тепломережі розпочалася в липні, а завершити роботи планують до початку опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка для мешканців столичних багатоповерхівок майже вчетверо збільшили суму компенсації з бюджету міста за придбання генераторів та інших незалежних джерел електроенергії – з 80 до 300 тисяч гривень.