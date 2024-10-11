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В Сумах на выходных не будет горячей воды: в чем причина

Фото: Отключение горячей воды (pexels)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах 12 и 13 октября не будет горячей воды. Это связано с проведением ремонтных работ на оборудовании ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООО "Сумытеплоэнерго".

По данным компании, в выходные должны провести внеплановые работы на технологическом оборудовании местной ТЭЦ. В связи с этим в городе приостановят централизованную подачу горячей воды потребителям ООО "Сумытеплоэнерго".

Также из-за проведения ремонтных работ по реконструкции магистральной тепловой сети на ул. Шестидесятников 11 октября не будет горячей воды в жилищах жителей проспекта Свободы, ул. Украинской Народной Республики и частично в районе по ул. Холодноярской бригады и ул. Харьковской.

Сообщить о возобновлении горячего водоснабжения обещают позже.

Ранее РБК-Украина также рассказывало о ремонте теплосетей в Киеве. По словам городского головы Виталия Кличко, к началу отопительного сезона в Шевченковском районе столицы обновят 2300 метров теплосетей.

В некоторых регионах в результате боевых действий есть более серьезные проблемы с водоснабжением. Так, из-за обстрелов со стороны российских войск в Краматорске подача воды будет происходить по графику сутки через три. Затруднения с подачей воды есть по всей территории Донецкой области. Однако местные власти заявляют, что проблем с доступом к питьевой воде нет. В целом проблемы с подачей воды кроме Краматорска есть также в Дружковке и Славянске.

Частично решить проблемы с водоснабжением на Донбассе планируют благодаря скважинам, пробурить которые планируют в Славянске, Краматорске, Дружковке и Доброполье.

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Сумская областьВодоснабжение