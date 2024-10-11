В Сумах на выходных не будет горячей воды: в чем причина

Ранее РБК-Украина также рассказывало о ремонте теплосетей в Киеве. По словам городского головы Виталия Кличко, к началу отопительного сезона в Шевченковском районе столицы обновят 2300 метров теплосетей.

В некоторых регионах в результате боевых действий есть более серьезные проблемы с водоснабжением. Так, из-за обстрелов со стороны российских войск в Краматорске подача воды будет происходить по графику сутки через три. Затруднения с подачей воды есть по всей территории Донецкой области. Однако местные власти заявляют, что проблем с доступом к питьевой воде нет. В целом проблемы с подачей воды кроме Краматорска есть также в Дружковке и Славянске.

Частично решить проблемы с водоснабжением на Донбассе планируют благодаря скважинам, пробурить которые планируют в Славянске, Краматорске, Дружковке и Доброполье.

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