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У Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу

Ілюстративне фото: в Сумах розповіли про ситуацію з електроенергією після ворожої атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Суми після нічної ворожої атаки по енергетиці регіону почали відновлення подачу живлення в домівки місцевих жителів. Також відновлюється робота водозаборів та подача води споживачам, громадський транспорт діє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Зазначається, що місцеві енергетики розпочали відновлення електропостачання по місту з 05:20.

"Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам. Дякуємо нашим енергетикам!" - передали в міськраді

У Сумах на маршрути виїздять тролейбуси з автономним ходом, хоче раніше в місцевому самоуправлінні робили оголошення, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів зупинено.

Оновлено о 07:05

Пізніше в Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що електропостачання було відновлено в Сумському, Роменському та Охтирському районах.

В ОВА додали, що у Шосткинському та Конотопському районах такі роботи тривають.

Також в адміністрації уточнили, що енергоживлення у населених пунктах області перед тим було припинено сьогодні, 22 травня вночі внаслідок ворожого авіаудару.

"Блекаут" у Сумах та ворожі удари по енергооб'єктах області

Нагадаємо, раніше вночі в Сумській міській військовій адміністрації розповіли, що у зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію.

Начальник МВА Олексій Дрозденко заявив, що в місті забезпечується живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Перед тим в Сумській ОВА поінформували, що росіяни цієї ночі вдарили "Шахедами" по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки Сумської області. Внаслідок атаки у населених пунктах є знеструмлення.

Додамо, керівник Шосткинської громади Микола Нога у своєму Facebook писав, що у громаді окрім електроенергії також відсутнє й водопостачання.

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 травня російські окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по території України, в кількох областях була оголошена повітряна тривога. Вона була скасована тільки о 06:16.

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СумиВійна в УкраїніВідключеня світлаЕнергетики