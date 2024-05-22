В Сумах восстанавливают электроснабжение и подачу воды после вражеского обстрела

В городе Сумы после ночной вражеской атаки по энергетике региона начали восстановление подачу питания в дома местных жителей. Также возобновляется работа водозаборов и подача воды потребителям, общественный транспорт действует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет .

Отмечается, что местные энергетики приступили к возобновлению электроснабжения по городу с 05:20.

"Также возобновляется и работа водозаборов и подача воды потребителям. Спасибо нашим энергетикам!" - передали в горсовет

В Сумах на маршруты выезжают троллейбусы с автономным ходом, хотя раньше в местном самоуправлении делали объявления, что в связи с аварийным отключением электроэнергии движение троллейбусов остановлено.

"Блэкаут" в Сумах и вражеские удары по энергообъектам области

Напомним, ранее ночью в Сумской городской военной администрации рассказали, что в связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию.

Начальник МВА Алексей Дрозденко заявил, что в городе обеспечивается питание объектов критической инфраструктуры.

Перед тем в Сумской ОВА проинформировали, что россияне этой ночью ударили "Шахедами" по энергетическим объектам Конотопа и Шостки Сумской области. В результате атаки в населенных пунктах есть обесточивание.

Добавим, руководитель Шосткинской громады Николай Нога в своем Facebook писал, что в громаде кроме электроэнергии также отсутствует и водоснабжение.

Ранее сообщалось, что вечером 21 мая российские оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины, в нескольких областях была объявлена ​​воздушная тревога. Она была отменена только в 06:16.