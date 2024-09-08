Росія вдарила по Сумах: є загиблі і поранені

Вперше вибух пролунав близько 23:30 7 вересня.

Перед цим, о 22:44, Повітряні Сили повідомляли про пуски КАБ у Сумській області, а о 22:52 – про активність ворожої тактичної авіації на східному та південному напрямках і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Вдруге вибухи у Сумах пролунали близько 4:05.

Оновлено о 05:20. Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей, повідомили в Сумьскій ОВА.

Пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.