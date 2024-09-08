Росія вдарила по Сумах: є загиблі і поранені

У Сумах в ніч проти 8 вересня двічі лунали звуки вибухів. У цей час Росія атакувала територію України ударними БПЛА, а також керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і Повітряні Сили ЗСУ.
Вперше вибух пролунав близько 23:30 7 вересня.
Перед цим, о 22:44, Повітряні Сили повідомляли про пуски КАБ у Сумській області, а о 22:52 – про активність ворожої тактичної авіації на східному та південному напрямках і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Вдруге вибухи у Сумах пролунали близько 4:05.
Оновлено о 05:20. Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей, повідомили в Сумьскій ОВА.
Пошкоджено приватні будинки, автомобілі.
Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, 3 вересня росіяни завдали авіаудару по Сумах. Ціллю стала будівля одного з університетів. Для атаки росіяни використали керовану авіаційну бомбу (КАБ).
За словами президента Володимира Зеленського, зараз не спостерігається загрози російського наступу на Суми. Загрози вдалося уникнути завдяки діям українських військових, зокрема у Курській області РФ.
Раніше він наголосив, що території у Курській області ЗСУ будуть утримувати доти, доки російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.
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