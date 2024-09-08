Россия ударила по Сумам: есть погибшие и раненые

Впервые взрыв прогремел около 23:30 7 сентября.

Перед этим, в 22:44, Воздушные Силы сообщали о пусках КАБ в Сумской области, а в 22:52 – об активности вражеской тактической авиации на восточном и южном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения.

Второй раз взрывы в Сумах прогремели около 4:05.

Обновлено в 05:20. В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей, сообщили в Сумской ОВА.

Повреждены частные дома, автомобили.

Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.