Россия ударила по Сумам: есть погибшие и раненые

В Сумах в ночь на 8 сентября дважды были слышны звуки взрывов. Тогда Россия атаковала территорию Украины ударными БПЛА, а также управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные Силы ВСУ.
Впервые взрыв прогремел около 23:30 7 сентября.
Перед этим, в 22:44, Воздушные Силы сообщали о пусках КАБ в Сумской области, а в 22:52 – об активности вражеской тактической авиации на восточном и южном направлениях и угрозе применения авиационных средств поражения.
Второй раз взрывы в Сумах прогремели около 4:05.
Обновлено в 05:20. В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей, сообщили в Сумской ОВА.
Повреждены частные дома, автомобили.
Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.
Напомним, 3 сентября россияне нанесли авиаудар по Сумам. Целью стало здание одного из университетов. Для атаки россияне использовали управляемую авиационную бомбу (КАБ).
По словам президента Владимира Зеленского, сейчас не наблюдается угрозы российского наступления на Сумы. Угрозы удалось избежать благодаря действиям украинских военных, в частности, в Курской области РФ.
Ранее он подчеркнул, что территории в Курской области ВСУ будут удерживать, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.