ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вдарили КАБом по університету у Сумах

Суми, Вівторок 03 вересня 2024 22:43
UA EN RU
Окупанти вдарили КАБом по університету у Сумах Ілюстративне фото: у Сумах був "приліт" по університету (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 вересня, завдали авіаудару по Сумах. Ціллю стала будівля одного з університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.

"Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми", - йдеться у повідомленні відомства.

За попередніми даними, для атаки росіяни використали керовану авіаційну бомбу (КАБ). На місці працюють необхідні служби.

В ОВА зазначили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, увечері Повітряні сили ЗСУ попереджали, що росіяни запустили керовану авіаційну бомбу у бік Сум.

Після цього місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті пролунав вибух.

Варто зауважити, що окупанти сьогодні вдарили по ще одному навчальному закладу. Під атакою перебував Інститут зв'язку у Полтаві.

Станом на зараз відомо про 51 загиблого та понад 270 поранених. Рятувальна операція на місці події продовжується.

Всі деталі атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Авіаудари Війна в Україні
NEWS
Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії
Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії