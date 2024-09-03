Окупанти вдарили КАБом по університету у Сумах
Російські окупанти сьогодні, 3 вересня, завдали авіаудару по Сумах. Ціллю стала будівля одного з університетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram.
"Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми", - йдеться у повідомленні відомства.
За попередніми даними, для атаки росіяни використали керовану авіаційну бомбу (КАБ). На місці працюють необхідні служби.
В ОВА зазначили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, увечері Повітряні сили ЗСУ попереджали, що росіяни запустили керовану авіаційну бомбу у бік Сум.
Після цього місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті пролунав вибух.
Варто зауважити, що окупанти сьогодні вдарили по ще одному навчальному закладу. Під атакою перебував Інститут зв'язку у Полтаві.
Станом на зараз відомо про 51 загиблого та понад 270 поранених. Рятувальна операція на місці події продовжується.
Всі деталі атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.