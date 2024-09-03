Окупанти вдарили КАБом по університету у Сумах

Російські окупанти сьогодні, 3 вересня, завдали авіаудару по Сумах. Ціллю стала будівля одного з університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram .

В ОВА зазначили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

За попередніми даними, для атаки росіяни використали керовану авіаційну бомбу (КАБ). На місці працюють необхідні служби.

"Сьогодні ввечері, 3 вересня, росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми", - йдеться у повідомленні відомства.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, увечері Повітряні сили ЗСУ попереджали, що росіяни запустили керовану авіаційну бомбу у бік Сум.

Після цього місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті пролунав вибух.

Варто зауважити, що окупанти сьогодні вдарили по ще одному навчальному закладу. Під атакою перебував Інститут зв'язку у Полтаві.

Станом на зараз відомо про 51 загиблого та понад 270 поранених. Рятувальна операція на місці події продовжується.

Всі деталі атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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