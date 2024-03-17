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У Сумах на тиждень відправляють дитсадки на дистанційку

Суми, Неділя 17 березня 2024 18:38
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У Сумах на тиждень відправляють дитсадки на дистанційку Фото: В Сумській області відправляють дитсадки на дистанційку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наступного тижня дошкілля та позашкілля сумської громади працюватимуть дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську військову адміністрацію.

За словами Сумської МВА, з огляду на безпекову ситуацію, дитсадки та позашкілля працюватимуть з 18 по 24 березня дистанційно, таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади.

"У закладах дошкільної освіти мають організувати роботу чергових груп, а у школах - чергових класів", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що навчання в сумських школах можуть перевести на дистанційну форму через різке збільшення повітряних тривог потягом останнього часу.

Удари РФ по Сумах

Нагадаємо, росіяни 7 березня здійснили масовий обстріл Сум. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих.

Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що винні в атаці нестимуть відповідальність. Це забезпечать українські захисники.

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Сумська область
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