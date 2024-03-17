В Сумах на неделю отправляют детсады на дистанционку

На следующей неделе дошкольные и внешкольные учреждения сумской громады будут работать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую городскую военную администрацию.

По словам Сумской МВА, учитывая ситуацию с безопасностью, детсады и внешколы будут работать с 18 по 24 марта дистанционно, такое решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской городской территориальной громады.

"В учреждениях дошкольного образования должны организовать работу дежурных групп, а в школах - дежурных классов", - добавили в администрации.

Напомним, ранее мы писали, что обучение в сумских школах могут перевести на дистанционную форму из-за резкого увеличения воздушных тревог в течение последнего времени.

Удары РФ по Сумам

Напомним, россияне 7 марта совершили массовый обстрел Сум. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших.

В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбиты 135 окон и 10 дверей.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновные в атаке будут нести ответственность. Это обеспечат украинские защитники.

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