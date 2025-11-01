У Сумах та районі перебої зі світлом після чергових атак

Блекаут у Сумах

Нагадаємо, сьогодні вранці Григоров вже писав, що росіяни атакували енергетичні об'єкти в Сумах. Він повідомив, що в результаті російського обстрілу поранення отримав 33-річний чоловік.

Також ми писали, що в понеділок, 27 жовтня, частина Сум також залишилася без електроенергії через російські атаки. З цієї причини в області ввели графіки аварійних відключень.