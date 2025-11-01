В Сумах и районе перебои со светом после очередных атак

В субботу, 1 ноября, в Сумах и части Сумского района временно отсутствует электроснабжение. Это произошло в результате вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
Он проинформировал, что энергетики сейчас работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.
"Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание", - говорится в сообщении.
Григоров добавил, что в тех местах, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости. Он отметил, что они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей, и органы местного самоуправления - организуют их работу.
"Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой. Восстановление продолжается безостановочно", - резюмировал Григоров.
Обновлено на 19:00
Сумская ГВА опубликовала адреса пунктов несокрушимости.
Напомним, сегодня утром Григоров уже писал, что россияне атаковали энергетические объекты в Сумах. Он информировал, что в результате российского обстрела ранения получил 33-летний мужчина.
Также мы писали, что в понедельник, 27 октября, часть Сам тоже осталась без электроэнергии из-за российских атак. По этой причине в области ввели графики аварийных отключений.