У Сумах без світла залишилися 3 тисячі споживачів: що говорять в обленерго
В Сумах трапилось аварія на електромережах 20 лютого. Без світла залишились три тисячі абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську МВА.
"АТ "Сумиобленерго" інформує про аварійне відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Де наразі немає світла?
Зараз електропостачання відсутнє у понад 3 000 споживачів, це мешканці:
- вул. Сапухівський;
- просп. Свободи;
- вул. Нижньовоскресенська;
- вул. Іллінська;
- вул. Шевченка;
- вул. Кондратьєва;
- вул. Засумська;
- вул. 1-а Набережна р. Стрілка;
- вул. Лихвинська Стінка;
- вул. Лебединська;
- вул. Ярослава Мудрого та інших прилеглих до них вулиць.
Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.
Не вперше
За даними Міненерго, на 20 лютого через бойові дії у Сумській області залишаються знеструмленими 2417 споживачів у 55 населених пунктах.
Нагадаємо, буквально нещодавно частина жителів міста Суми також залишилися без світла. У місті сталася аварія 17 лютого. Тоді тимчасово були знеструмлені понад 8 тисяч споживачів та 29 розподільчих пунктів у місті.
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