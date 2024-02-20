У Сумах без світла залишилися 3 тисячі споживачів: що говорять в обленерго

В Сумах трапилось аварія на електромережах 20 лютого. Без світла залишились три тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську МВА .

"АТ "Сумиобленерго" інформує про аварійне відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Де наразі немає світла?

Зараз електропостачання відсутнє у понад 3 000 споживачів, це мешканці:

вул. Сапухівський;

просп. Свободи;

вул. Нижньовоскресенська;

вул. Іллінська;

вул. Шевченка;

вул. Кондратьєва;

вул. Засумська;

вул. 1-а Набережна р. Стрілка;

вул. Лихвинська Стінка;

вул. Лебединська;

вул. Ярослава Мудрого та інших прилеглих до них вулиць.

Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Не вперше

За даними Міненерго, на 20 лютого через бойові дії у Сумській області залишаються знеструмленими 2417 споживачів у 55 населених пунктах.

Нагадаємо, буквально нещодавно частина жителів міста Суми також залишилися без світла. У місті сталася аварія 17 лютого. Тоді тимчасово були знеструмлені понад 8 тисяч споживачів та 29 розподільчих пунктів у місті.