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У Сумах без світла залишилися 3 тисячі споживачів: що говорять в обленерго

Суми, Вівторок 20 лютого 2024 12:59
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У Сумах без світла залишилися 3 тисячі споживачів: що говорять в обленерго Фото: у Сумах без світла залишилися 3 тисячі споживачів 20 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Сумах трапилось аварія на електромережах 20 лютого. Без світла залишились три тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську МВА.

"АТ "Сумиобленерго" інформує про аварійне відключення електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Де наразі немає світла?

Зараз електропостачання відсутнє у понад 3 000 споживачів, це мешканці:

  • вул. Сапухівський;
  • просп. Свободи;
  • вул. Нижньовоскресенська;
  • вул. Іллінська;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Кондратьєва;
  • вул. Засумська;
  • вул. 1-а Набережна р. Стрілка;
  • вул. Лихвинська Стінка;
  • вул. Лебединська;
  • вул. Ярослава Мудрого та інших прилеглих до них вулиць.

Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Не вперше

За даними Міненерго, на 20 лютого через бойові дії у Сумській області залишаються знеструмленими 2417 споживачів у 55 населених пунктах.

Нагадаємо, буквально нещодавно частина жителів міста Суми також залишилися без світла. У місті сталася аварія 17 лютого. Тоді тимчасово були знеструмлені понад 8 тисяч споживачів та 29 розподільчих пунктів у місті.

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Сумська область Відключеня світла
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