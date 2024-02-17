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У Сумах тисячі жителів залишилися без світла: яка причина

Суми, Субота 17 лютого 2024 08:44
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У Сумах тисячі жителів залишилися без світла: яка причина Фото: частина міста Суми залишилися без свтла 17 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Частина жителів міста Суми залишилися без світла сьогодні, 17 лютого. У місті сталася аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Сумиобленерго".

Зазначається, що через аварійну ситуацію у Сумах тимчасово знеструмлені понад 8 тисяч споживачів. Це жителі проспекту Перемоги та вулиць Ковпака, Романа Атаманюка і Лесі Українки.

Енергетики пояснюють, що тимчасово знеструмлені 29 розподільчих пунктів у місті.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності. Наші бригади вже працюють над відновленням розподілу електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

Станом на сьогодні ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

РБК-Україна писало, що 7 лютого, внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтних лінії. Тоді ж частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

На початку лютого у Криворізькому районі через атаку без світла були майже 15 тисяч людей, також були знеструмлені дві котельні. Після обстрілу у Кривому Розі ввели аварійні відключення світла.

"Укренерго" повідомляло, що атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу була однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік.

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Сумська область Електроенергія Відключеня світла
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